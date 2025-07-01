İran'a saldırı öncesi sessiz uçuşlar ortaya çıktı: 'Gizli hava köprüsü' nasıl planlandı?

İsrail gazetesi Maariv’in haberine göre, İran’a yönelik hava saldırılarından sadece birkaç saat önce, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan onlarca uçak, pilotları ve teknik ekipleriyle birlikte gizlice Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gönderildi.

Bu operasyonun temel hedefi, saldırı sonrası hava sahası yeniden açıldığında, yurt dışında mahsur kalan binlerce İsrailliyi hızla tahliye edebilmekti.

Israel Hayom gazetesi ve Jerusalem Post’un aktardığına göre, Yunanistan ve GKRY, gelen uçakların sayısından şüphe duysa da bu hareketliliğin gerçek sebebinden haberdar değildi. Ülkeler yine de inişlere izin verdi.

13 Haziran’da, operasyon devam ederken, İsrail Başbakanlık uçağının Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’na iniş yaptığı, uçakta İsrail’in Atina Büyükelçisinin de bulunduğu bildirildi.

TAHLİYE VE KORUMA

Maariv’e göre, uçakların taşınmasının yalnızca tahliye amacı taşımadığı, aynı zamanda İran’ın misilleme saldırılarına karşı hava filosunun korunması hedeflendi.

Özellikle El Al, Arkia, Israir ve Air Haifa şirketlerine ait uçakların GKRY, Yunanistan ve ABD’ye taşınması talimatı verildi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in yönettiği operasyonda, Sivil Havacılık Otoritesi başkanı emekli Tuğgeneral Shmuel Zakai ve bölgedeki bazı müttefik ülkelerin iş birliği içinde olduğu kaydedildi.

BEN GURİON HAVALİMANI HEDEFTEYDİ

İsrail istihbarat birimleri, İran’ın misilleme saldırılarında Ben Gurion Havalimanı’nı öncelikli hedef alabileceğini öngördü. Zira havalimanı, Hizbullah ve Husi milisleri gibi İran yanlısı gruplar tarafından stratejik hedef olarak görülüyor.

Bu doğrultuda Şin-Bet (İsrail Güvenlik Servisi), İsrail uçaklarının bulunduğu yabancı ülkelerde güvenlik önlemlerini artırdı.

4 Mayıs 2025’te Yemen’deki İran destekli Husi milisleri, Ben Gurion Havalimanı'na bir füze saldırısı düzenlemişti. Füze terminal çevresine isabet ederek sekiz kişinin yaralanmasına, yol ve araçlarda hasara neden olmuştu. İsrail’in Arrow ve THAAD hava savunma sistemleri bu saldırıyı engellemekte yetersiz kalmıştı.