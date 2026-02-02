Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran-ABD arasında üst düzey temas hazırlığı: Müzakere ihtimali gündemde

2.02.2026 14:15:00
Dış Haberler Servisi
İran ve ABD arasında önümüzdeki günlerde üst düzey bir görüşmenin yapılabileceği bildirildi. İran basını, görüşmenin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD’li yetkili Steve Witkoff arasında gerçekleşebileceğini söyledi.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasında yeni bir müzakere sürecinin başlaması ihtimali güçleniyor.

Konuya yakın bir kaynak, iki ülkenin üst düzey temsilcilerinin katılacağı bir görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini teyit etti.

Kaynak, görüşmenin yeri ve tarihine ilişkin henüz kesin bir karar alınmadığını belirterek, temasların hazırlık aşamasında olduğunu aktardı. Müzakerelerin, İran adına Abbas Arakçi, ABD tarafında ise Steve Witkoff düzeyinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Son dönemde artan bölgesel gerilimler ve Washington–Tahran hattındaki mesaj trafiği, olası bir müzakere sürecine dair beklentileri artırmıştı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar temas ihtimalinin tamamen dışlanmadığını vurguluyor.

Görüşmenin gerçekleşmesi halinde, İran ile ABD arasında uzun süredir sınırlı kalan doğrudan temaslarda yeni bir aşamaya geçilebileceği değerlendiriliyor.

