İran, ABD Başkanı Biden'ın makalesine tepki gösterdi: İran’a karşı yürütülen politikalarla çelişiyor

12 Temmuz 2022 Salı, 12:23

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington Post gazetesi için yazdığı makalesine tepki gösterdi.

Nasır Kenani, Joe Biden'ın İran'a karşı ekonomik ve diplomatik baskı politikasını devam ettirme vurgusunu eleştirerek bunun “ABD’nin 2015 anlaşmasını yeniden canlandırma arzusuyla çelişkili” olduğunu ifade etti.

Kenani, önceki ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek anlaşmazlıkları çözmek için devam eden çok taraflı diplomasi stratejisine zarar verdiğini aktararak, “Mevcut ABD yönetimi de anlaşmaya dönme ve önceki hataları telafi etme söylemlerine ve iddialarına rağmen, ne yazık ki yaptırımları ve ekonomik baskıları devam ettirmesiyle pratikte aynı yaklaşımı izliyor" açıklamasında bulundu.

Kenani, Biden’ın makalede “istikrarlı ve güvenli bir Orta Doğu yaratmaya çalıştığı iddiasında” bulunduğunu, bu fikrin İran’a karşı yürütülen politikalarla çeliştiğini ifade etti.

Sözcü Kenani ABD’nin bölgede “bölücülük politikasına son vermesi”, silah sevkiyatını durdurması ve ülkelerin egemenliğine saygı duyması ile “istikrarlı ve güvenli Ortadoğu” inşa edilebileceğini öne sürerek, “Kriz yaratan bu yanlış politikalar düzeltilmediği sürece Batı Asya bölgesindeki istikrarsızlığın asıl sorumlusu ABD olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kenani ayrıca, Biden’ın terör örgütü IŞİD'i ve bölgedeki terörizmi yok etme konusundaki açıklamalarına atıfta bulunarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin IŞİD'e ve diğer aşırı guruplara büyük yardım sağladığını ileri sürdü.