İran–ABD görüşmelerinde yaptırım anlaşmazlığı: Yeni müzakere mart başında

İran ile ABD arasında Tahran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen görüşmelerde yaptırımların kaldırılması konusunda tarafların farklı görüşlere sahip olduğu bildirildi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, yeni müzakerelerin mart ayının başında yapılmasının planlandığını söyledi.

İranlı yetkili, son tur görüşmelerde yaptırımların kapsamı ve kaldırılma mekanizması konusunda ABD ile İran arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti.

Yetkili, “Tarafların yaptırımların kaldırılması için mantıklı bir takvim üzerinde uzlaşması gerekiyor. Bu yol haritası karşılıklı çıkarlara dayanmalı” ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki yeni diplomatik temaslar, Washington’un Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı bir dönemde yeniden başlamıştı.

İran yönetimi ise olası bir saldırı durumunda ABD üslerini hedef alabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sınırlı askeri seçenekleri değerlendirdiğine dair açıklamaları, diplomatik sürecin yanı sıra askeri gerilim riskini de gündemde tutuyor.

İRAN'DAN UZLAŞI SİNYALİ

Tahran yönetimi, ABD’nin “sıfır zenginleştirme” talebini kabul etmeyeceğini yineledi. Ancak İran, nükleer faaliyetlerde bazı tavizlere açık olduğu mesajını verdi.

İranlı yetkiliye göre Tahran, barışçıl nükleer zenginleştirme hakkının tanınması karşılığında:

yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını ihraç etmeyi,

zenginleştirme oranını düşürmeyi,

bölgesel bir zenginleştirme konsorsiyumu kurulmasını

değerlendirebilir.

ARA ANLAŞMA İHTİMALİ

Görüşmelerde geçici bir anlaşma ihtimalinin bulunduğunu belirten kaynak, diplomatik çözümün her iki taraf için de ekonomik fayda sağlayabileceğini söyledi.

İran tarafı, müzakere edilen ekonomik pakette ABD şirketlerine petrol sektöründe yatırım fırsatlarının sunulduğunu ifade ederken, ülkenin petrol ve maden kaynaklarının kontrolünün devredilmeyeceğini vurguladı.

Yetkili, “ABD, İran için ekonomik bir ortak olabilir; ancak bundan fazlası değil” değerlendirmesinde bulundu.