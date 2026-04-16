İran-ABD görüşmelerinde yeni aşama: Diplomasi hızlandı, anlaşmazlık derinleşti

İranlı üst düzey bir yetkili, iki haftalık ateşkesin yarısından fazlası geride kalırken, tarafların anlaşmaya varma çabalarının sürdüğünü belirtti.

Reuters'ın konuşan yetkili, bazı başlıklarda ilerleme kaydedildiğini ancak kapsamlı bir uzlaşma için kritik sorunların çözülemediğini dile getirdi.

Yetkiliye göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret, bazı alanlarda görüş ayrılıklarının azaltılmasına katkı sağladı.

Bu gelişmenin, ateşkesin uzatılması ve yeni bir müzakere turunun başlatılması yönündeki beklentileri artırdığı kaydedildi.

Buna karşın, taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık başlığının İran’ın nükleer programı olduğu vurgulanıyor.

Özellikle yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun geleceği ve nükleer faaliyetlere getirilecek kısıtlamaların süresi konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Yetkili, bu konuların hâlâ çözüm beklediğini ve müzakerelerin seyrini belirleyecek temel başlıklar olduğunu ifade etti.

Ateşkesin uzatılması ve ikinci tur görüşmelerin yapılması ihtimali güç kazanırken, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıklarının kısa vadede tamamen giderilmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.