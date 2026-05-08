İran-ABD hattında gerilim tırmanıyor: Teklifler hala değerlendirme aşamasında!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, savaşın sonlandırılmasına yönelik İran teklifine ilişkin ABD yanıtının hala değerlendirilme aşamasında olduğunu söylerken, "İran güçleri, saldırganlık veya maceraperestliğe tam güçle karşılık verecek" dedi.

İran’dan, ABD ile yürütülen müzakere sürecindeki son duruma ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’ın bölgedeki savaşı sonlandırmaya yönelik 14 maddelik teklifine ilişkin yanıtının hala değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi. Bu aşama sonlandığında nihai kararlarını açıklayacaklarını belirten Bekayi, ayrıca ABD’nin dün akşam gerçekleştirdiği askeri faaliyetleri uluslararası hukukun ve taraflar arasındaki ateşkesin açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin düşmana tam gücüyle sert bir karşılık verdiğini söyleyen İranlı sözcü, "Şu anda sözde bir ateşkes halindeyiz" dedi.

İran güçlerinin tetikte olduğunu ve gelişmeleri yakından incelediğinin altını çizen Bekayi, İran ordusunun, "gerektiği yerde herhangi bir saldırganlık veya maceraperestliğe tam güçle karşılık vereceğini" söyledi.

ABD: YANITI BUGÜN BEKLİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, savaşı sona erdirmeyi öngören ABD'nin teklifine ilişkin İran'dan bugün bir yanıt beklediklerini belirterek, “Umudumuz, bizi ciddi bir müzakere sürecine sokabilecek bir yanıt olmasıdır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İtalya'nın başkenti Roma'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ülkesinin savaşı sona erdirmek için sunduğu anlaşma teklifiyle ilgili müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi. Çatışmaları bitirmeyi hedefleyen teklife ilişkin İran'dan bugün bir geri dönüş almayı beklediklerini bildiren Rubio, bu yanıtın sürecin gidişatını belirleyeceğini ifade etti.

Sürecin ilerleyişine dair beklentilerini dile getiren Rubio, “Bugün bir noktada onlardan bir yanıt bekliyoruz. Gerçekten ciddi bir teklif olmasını umuyorum. Yanıtın neleri kapsayacağını göreceğiz. Umudumuz, bizi ciddi bir müzakere sürecine sokabilecek bir yanıt olmasıdır” ifadelerini kullandı.

CENTCOM: 2 GEMİYE SALDIRI DÜZENLEDİK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’ndeki İran limanlarına yönelen 2 gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı.

DÜNKÜ SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ YARALANDI

ABD’nin perşembe günü İran'ın Minab kenti kıyılarında sivil bir yük teknesine düzenlediği saldırıda en az 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin dün Minab kenti kıyılarına düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Minab ilçesinin Kaymakamı Muhammed Rahmehr, ABD saldırıları hakkında bilgi verdi.

ABD'nin, Umman Denizi’nin Minab kıyılarına yakın bir bölgede, bir yük teknesini hedef aldığını aktaran Rahmehr, saldırının ardından teknede yangın çıktığını söyledi.

Alev alan teknede bulunan 15 denizciden 10'unun yaralandığını aktaran Rahmehr, 5'inin de denizde kaybolduğunu, daha sonra bir kişinin cenazesine ulaşıldığını, 4 denizcinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Kaymakam Rahmehr, kayıp denizcileri bulmak için arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtti.