İran, ABD ile diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını kapattı mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir anlaşmaya varılması için İran’a verdiği süre gece saatlerinde doluyor.

Tehran Times gazetesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile diplomatik ve dolaylı görüşme kanalları kapalı değildir" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM KANALLARININ KAPATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Tehran Times 1 saat önce yaptığı paylaşımda, İran’ın ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını kapattığını öne sürmüştü. Haberde, "Tüm mesaj alışverişleri de askıya alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

"ABD-İRAN ARASINDA PAKİSTAN ARACILIĞIYLA ARABULUCULUK ÇABALARI DEVAM EDİYOR"

İngiliz Reuters haber ajansında konuşan iki Pakistanlı kaynağa göre ABD-İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen arabuluculuk çabaları devam ediyor.

Kaynaklar, ABD ve İran arasında görüşmeleri kolaylaştırma çabalarının hala sürdüğünü ifade etti.

Kaynaklardan biri, İran’ın "ince buz üzerinde yürüdüğünü" ve önümüzdeki 3-4 saatin diyaloğun geleceği için kritik önem taşıdığını söyledi.