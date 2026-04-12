İran: ABD ile görüşmelerden sonuç çıkmadı, temaslar sürecek

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılan görüşmelerde Hürmüz Boğazı gibi yeni başlıkların da gündeme geldiğini duyurdu.

Açıklamada, Washington ile bazı konularda mutabakat sağlandığı, ancak önemli başlıklarda görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Tek bir müzakere turunda anlaşma beklemiyorduk. ABD ile bazı konularda uzlaştık ancak iki önemli meselede ayrıştık” ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran’ın Pakistan ve bölgedeki diğer aktörlerle temaslarını sürdüreceğini belirterek, “Pakistan ve bölgedeki dostlarımızla yürütülen iletişimin devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

PAKİSTAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaparak, “Her iki tarafın da ateşkese bağlılığını sürdürmesi hayati önem taşıyor” dedi.

Dar, Pakistan’ın İran ile ABD arasında diyaloğu kolaylaştırma rolünü önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini ifade etti.

ABD: "SON TEKLİFİMİZİ SUNDUK"

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İslamabad’da 21 saat süren görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya varamadığını açıkladı.

Vance, ABD heyetinin İran’a 'son ve en iyi teklifini' sunduğunu belirterek, Washington’un müzakerelerin sonucunu beklediğini söyledi.

ABD yönetimi, daha önce İran’a yönelik saldırılarını iki haftalığına askıya aldığını açıklamıştı. Bu sürecin, diplomatik çözüm için tanınan süre olduğu değerlendiriliyor.