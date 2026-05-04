İran ABD'nin 'Hürmüz' iddiasını yalanladı: 'Tamamen asılsız'

4.05.2026 18:18:00
Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), ABD bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yönündeki iddialarını yalanladı.

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklamasını yayımladı.

Yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı'ndan son saatlerde hiçbir ticari gemi ve petrol tankeri geçmedi. ABD’li yetkililerin iddiaları tamamen asılsızdır” İfadelerine yer verildi.​​​​​​​

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından ilan edilen kurallara aykırı hareket eden gemilerin ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacağı ve İran güçleri tarafından durdurulacağı uyarısı yer aldı.

Hürmüz Boğazı'nda ipler koptu: İran’dan ABD donanmasına açık tehdit ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasının hedef alınacağını bildirdi.
ABD donanması Hürmüz’ü geçti: 'Özgürlük Projesi' devrede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), donanmalarına ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve Basra Körfezi'nde görev yaptığını bildirdi.
Hürmüz’de kriz tırmanıyor: İran’dan ABD’ye 'ateşkes ihlali' uyarısı İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti.