İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'u vurduk

Tahran yönetimi, ABD ile tırmanan gerilimde dikkat çeken bir açıklama yaptı. İran ordusu, Çarşamba günü yaptığı duyuruda, ülke kıyılarından fırlatılan çok sayıda seyir füzesinin ABD’nin 'USS Abraham Lincoln' uçak gemisini hedef aldığını ve bazı füzelerin gemiye isabet ettiğini ileri sürdü.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, saldırıyı doğrulayarak daha fazla saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Askeri açıklamada, İran füzelerinin Körfez’de konuşlu uçak gemisini 'konum değiştirmeye zorladığı' ifade edildi.

İrani, ABD donanmasına ait unsurların hareketlerinin sürekli izlendiğini belirterek, “Bu düşman filo, menzilimize girdiği anda güçlü saldırılarla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri, 13 Mart’ta da 'USS Abraham Lincoln' ve ABD Beşinci Filosu’na ait gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Öte yandan dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'un, İran’a yönelik saldırılara katıldıktan sonra Pazartesi günü Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki bir deniz üssüne döndüğü bildirildi.

Gerald R. Ford, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı operasyonlarda USS Abraham Lincoln ile birlikte görev almıştı.

USS ABRAHAM LINCOLN

USS Abraham Lincoln (CVN-72), ABD Donanması’nın en önemli güç projeksiyon unsurlarından biri olan nükleer uçak gemilerinden biridir. Özellikle Orta Doğu, Pasifik ve Hint Okyanusu’nda sık sık görev yapan gemi, ABD’nin askeri varlığının sembollerinden biri kabul edilir.

USS Abraham Lincoln, ABD’nin Nimitz sınıfı uçak gemilerinden biridir ve adını ABD Başkanı Abraham Lincoln’dan alır. 1989 yılında hizmete giren gemi, onlarca yıldır aktif görevde bulunarak birçok askeri operasyonda yer aldı.

Nükleer enerjiyle çalışması sayesinde yakıt ikmali yapmadan uzun süre görev yapabilen gemi, ABD’nin dünyanın herhangi bir noktasına hızlı şekilde askeri güç ulaştırabilmesini sağlar.

Teknik özellikler

Sınıf: Nimitz sınıfı uçak gemisi

Nimitz sınıfı uçak gemisi Uzunluk: Yaklaşık 333 metre

Yaklaşık 333 metre Genişlik: 76,8 metre (uçuş güvertesi)

76,8 metre (uçuş güvertesi) Deplasman: ~100.000 ton

~100.000 ton Tahrik sistemi: 2 nükleer reaktör

2 nükleer reaktör Maksimum hız: 30+ knot (yaklaşık 55+ km/s)

30+ knot (yaklaşık 55+ km/s) Mürettebat: ~5.000 kişi (hava kanadı dahil)

USS Abraham Lincoln’ün en kritik gücü taşıdığı hava filosudur ve gemide genellikle, aşağıdaki hava araçları bulunur:

F/A-18 Super Hornet savaş uçakları

Elektronik harp uçakları

Erken uyarı (AWACS) uçakları

Deniz helikopterleri

Toplamda 60-90 arası hava aracı taşıyabilir. Bu da onu aslında yüzen bir hava üssü haline getirir.

Aynı zamanda hava saldırıları düzenleme, deniz kontrolü sağlama, istihbarat, gözetleme ve kriz bölgelerine hızlı müdahale gibi görevleri yerine getirebilir.

USS Abraham Lincoln, ABD’nin 'taşıyıcı saldırı grubu' içinde genellikle destroyerler, kruvazörler ve denizaltılarla birlikte görev yapar.