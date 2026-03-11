İran: ABD ve İsrail bankayı vurdu, ekonomik hedefleri vururuz

İran ordusuna bağlı Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü, ABD ve İsrail'in İran’daki bir bankayı hedef aldığını açıkladı.

Tahran yönetimi, saldırının ardından ABD ve İsrail’e ait ekonomik merkezlerin misilleme kapsamında hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, askeri karargâhın sözcüsü yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’i suçlayıp, “Başarısız saldırıların ardından terörist ABD ordusu ve zalim Siyonist rejim ülkemizdeki bankalardan birini hedef aldı” dedi.

Sözcü, saldırının “gayrimeşru” olduğunu belirterek bunun İran’a ABD ve İsrail’e ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef alma konusunda “meşru gerekçe” verdiğini savundu.

İranlı yetkili, bölgede yaşayanlara bankalardan en az bir kilometre uzak durmaları çağrısında bulunarak ABD’nin “acı verici bir misilleme” beklemesi gerektiğini söyledi.

İRAN DAHA ÖNCE BORSA BİNASINI VURMUŞTU

Haziran 2025'te “On İki Gün Savaşı” olarak anılan çatışmalarda İran’ın attığı ve İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi aşan balistik füzelerden biri, Tel Aviv’deki Ramat Gan bölgesindeki borsa binasına isabet etmişti.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, İran tarafından başlatılan saldırı dalgasında Tel Aviv'e 20 ila 30 arasında roketin fırlatıldığını bildirmişti.