İran, ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'i vurdu

İran, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya misilleme olarak İsrail'e füze saldırısı başlattı. Bu saldırı, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesten bu yana İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısı oldu.

Saldırı, bölgede gerilimin yeniden ciddi biçimde yükseldiğine işaret ederken, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereleri tehlikeye atabilecek ve çatışmaların yeniden alevlenmesine yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vermesi bekleniyor.

İran devlet medyası, İsrail'e yönelik üçüncü füze dalgasının da fırlatıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), hedeflerden birinin İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü olduğunu açıkladı.

DMO tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'e yönelik bir uyarı niteliği taşıdığı belirtilirken, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi halinde bölge genelinde daha geniş çaplı saldırılar düzenlenebileceği tehdidinde bulunuldu.

İSRAİL: "DÖRT FÜZE FIRLATILDI"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kuzey İsrail'de sirenlerin çaldığını ve İran'dan dört füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve tehditleri önlemek için çalıştığı belirtildi.

Bir ABD yetkilisi ise Başkan Donald Trump'ın gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

İRAN: "TÜM KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI"

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Güney Lübnan'daki saldırılarını yoğunlaştırmasının ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef almasının 'tüm kırmızı çizgilerin aşılması' anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail söz konusu bölgelerde saldırılarını genişletirse ya da İran'ın eylemine karşılık verirse daha sert darbelerle karşılaşacak ve İsrail ile onu destekleyenlere yönelik yıkıcı saldırılar düzenlenecektir" denildi.

İSRAİL ORDUSU ALARMDA

İsrail ordusu sözcüsü, Beyrut'a yönelik İsrail saldırısının ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda önümüzdeki saatlerde İsrail'e yönelik yeni saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını açıkladı.

Sözcü, "İsrail Savunma Kuvvetleri savunma kapasitesini güçlendirdi ve çeşitli savunma ve saldırı senaryolarına karşı yüksek hazırlık ve alarm seviyesini koruyor" ifadelerini kullandı.

Üst düzey askeri yetkililerin gelişmeleri yakından takip ederek değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken, halka dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.