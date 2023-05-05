İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı sınır dışı etti
İran, Tahran ve Tebriz'de görevli Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Tahran ve Tebriz'deki 4 diplomatı istenmeyen kişi kabul edilerek, geçen ay sınır dışı edildi" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu adımın Azerbaycan'da 4 İranlı diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesine karşılık atıldığı belirtildi.
Azerbaycan, 27 Ocak'ta Tahran Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırının ardından 29 Ocak'ta personelini bu ülkeden çekmiş, 6 Nisan'da da İran'ın Bakü Büyükelçiliğindeki 4 İranlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeden ayrılmalarını istemişti.
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