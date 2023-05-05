İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı sınır dışı etti

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:37

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:37

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Tahran ve Tebriz'deki 4 diplomatı istenmeyen kişi kabul edilerek, geçen ay sınır dışı edildi" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın Azerbaycan'da 4 İranlı diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesine karşılık atıldığı belirtildi.

Azerbaycan, 27 Ocak'ta Tahran Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırının ardından 29 Ocak'ta personelini bu ülkeden çekmiş, 6 Nisan'da da İran'ın Bakü Büyükelçiliğindeki 4 İranlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeden ayrılmalarını istemişti.