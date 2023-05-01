İran'dan Azerbaycan açıklaması: Bazı pratik adımlar atıldı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 14:26

Güncelleme: 01.05.2023 - 14:26

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran-Azerbaycan ilişkilerinin gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Nasır Kenani, İran ile Azerbaycan arasındaki "yanlış anlaşılmaları gidermek için bazı pratik adımlar atıldığını" dile getirdi.

Kenani "İki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında ve özellikle bakanlar arasında yapılan üç tur görüşme sonrası İran ve Azerbaycan medyasında ortamın sakinleştiğine ve yanlış anlaşılmaları gidermek için bazı pratik adımların atıldığına tanık olduk. Diplomat olarak bu sürece iyimserlikle bakıyoruz" dedi.

Kenani, "İkili ilişkilerimizi zedelemek için yapılan bazı engellere rağmen ekonomik ilişkilerin iyi yönde ilerlediğine tanık oluk. İran ve Azerbaycan'ın yeni ilişkilere ihtiyacı var. Sürecin doğru şekilde ilerlemesini umuyoruz" diye ekledi.

SURİYE

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suriye ziyaretine ilişkin Kenani, "Bu ziyaret plana göre gerçekleşecek. İran ile Suriye arasında yakın işbirliği var. Bu ülke yeniden inşa sürecine girmiştir. Terörle mücadelede Suriye halkı, hükümeti ve ordusunun yanında duran İran, yeniden inşa sürecinde de Suriye'nin yanında yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

SU SORUNU

Kenani, İran ile Afganistan arasındaki su sorununu hakkında, "Su hakkı konusu sadece Afganistan'la değil, Türkiye, Irak, Türkmenistan ve diğer komşularla müzakerelerde ele alınıyor ve her zaman gündemimizde" değerlendirmesinde bulundu.