İran basını, Türkiye'yi hedef aldı: Suriye'deki istikrarsızlıkta rol oynuyor

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:49

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:49

İran'ın yarı resmi haber ajansı ve Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansı, Türkiye'yi hedef alan bir paylaşımda bulundu.

27 Kasım'dan bu yana Suriye ordusu ile cihatçı gruplar arasındaki çatışmaya dikkat çeken Tesnim, "Türkiye'nin, Suriye'deki istikrarsızlıkta rol oynadığını ve bölgede terörle kumar oynadığını" iddia etti.

Tesnim, haberde, "Silahlı teröristler HTŞ ve Türkiye'nin kontrolünde olan Özgür Suriye Ordusu adlı güçlerin ani ve kitlesel saldırısında stratejik Halep şehri yeniden işgal edildi. ABD, İsrail ve Türkiye, bu değişimden yararlanan taraflar arasında yer alıyor ve her biri kendi çıkarları için bakıyor. Türkiye'nin, Halep'e yönelik tarihi bir iddia da dahil olmak üzere mevcut durumla ilgili birçok çıkarı var ve hedefini, silahlı muhalif gruplar aracılığıyla gerçekleştirecek" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN YARDIMI VEYA EN AZINDAN BİLGİSİ VAR"

"Suriye Milli Ordusu"nun, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu"na işaret eden Tesnim, "Hiç şüphe yok ki, bu operasyonun büyük bir kısmı Türk hükümetinin yardımı veya en azından bilgisi ile gerçekleştirildi ve bunun birçok işareti var" diye yazdı.

Tesnim, "Türkiye, Beşar Esad hükümetini baltalamayı ve Suriye'yi yeni istikrarsızlık sürecine sokmayı amaçlayan Amerikan-İsrail planında isteyerek veya istemeyerek rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERİN BÖLGEDE YAYILMASI TÜRKİYE'YE DE TEHDİT OLUŞTURABİLİR"

Suriye'deki çatışmaların, "uzun vadede Erdoğan'ın zararına" olacağını yazan Tesnim, şunları kaydetti:

"O dönem gelince, komşulardan daha fazla güven ve yardıma ihtiyaç duyacaktır. Teröristlerin İdlib'den çekilmesi ve Suriye'nin kuzeyine yayılması onların güçlenmelerine yol açacak. Böyle bir senaryo, Türkiye'ye de bir tehdit oluşturabilir. Teröristlerin, kontrol ettiği bölgelerle sınırlı kalacağının ve yayılmacı olma niyetinde olmayacağının garantisi yoktur. Türkiye'nin, Suriye ile olan 910 km sınırı göz önüne alındığında, bu Ankara için daha hassas olacaktır."

Tesnim, “Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlayan turizm, teröristlerin bölgeyi istikrarsızlaştırması halinde zarar görebilir” ifadelerini kullandı.

“ŞAM, TOPRAKLARININ BİR KISMINI YPG/PKK'YA DEVRETTİ”

“Şam yönetiminin, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle (YPG/PKK) iyi ilişkileri olduğunu ve şu anda Suriye'nin kuzeyinde Suriye ordusunun kontrol ettiği alanların bir kısmının, teröristlerle savaşmaya odaklanmak üzere koordineli olarak Kürtlere bırakıldığını” belirten Tesnim, şunları yazdı:

“Bu da Şam'ın, Kürtleri (YPG/PKK) etkilemesine neden oldu. Kürtlerin, tarihsel nedenlerle Türk hükümetiyle birçok sorunu oldu. Kürtler ayrıca, Türk ordusuyla savaşmak için yeterli motivasyona sahip.”