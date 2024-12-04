Suriye'de çatışmalar Hama'da yoğunlaşıyor: Son 24 saatte neler oldu?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 11:03

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:37

Suriye'nin Hama ilinde, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta Suriye ordusu ile çatışan cihatçı gruplar, 18 yerleşimde daha hakimiyet sağladı.

Suriye ordusu ile 8 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği cihatçı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ?Zor Ebu Zeyid, ?Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, ??Güney Serha, ?Mericib El-Cemelen, ??Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

Hama'nın doğusunda da Subay Okulu ve Hama yakınlarında Suriye ordusuna bağlı 87. Tugay isimli askeri bölge, cihatçı grupların eline geçti.

Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam'ı kırarak, Suriye ordusu kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen cihatçı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında Suriye ordusu ile çatışıyor.

Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye ordusu, Hama’daki bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor.

ESAD'IN KUZENİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Sosyal medyada da Beşşar Esad’ın kuzeni Ali Munir Esad ve koruması Heysem Ebu Mezar'ın Sukeylabiye’de, Şahin adı verilen İHA saldırısında öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı.

Ancak kuzen Esed hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

HUSİLERDEN ESAD'A DESTEK

İran destekli Husiler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdiklerini açıkladı.

Açıklamada, “Kritik bir dönemde, Lübnan ve Filistin direnişini destekleyen ve silahlandıran Beşar Esad yönetimindeki Suriye dışında tüm Arap devletleri Filistin'i terk etti. Büyük zorluklara ve ayartmalara rağmen Suriye kararlılığını sürdürmektedir. Filistin'in yanında durduğumuz gibi, onu destekleyenlerin de yanında duracağız; sadakat özgürlüğün teminatıdır” denildi.

SURİYE'DEN İSRAİL VE TÜRKİYE'YE SUÇLAMA

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusay el-Dahak, Suriye'de yaşanan son olayların, “İsrail ve Türkiye'nin desteği ve yeşil ışığı olmadan gerçekleşemeyeceğini” savundu.

Kusay el-Dahak, “Bu, Türkiye ve İsrail tarafından yeşil ışık yakılmadan gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir terör saldırısıdır” dedi.

el-Dahak, “Bu terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ölçeği ve kapsamı, Suriye devletine saldırarak güvenlik ve istikrarını baltalamak ve halkına acı çektirmek için terörizmi dış politikalarının bir aracı olarak kullanan bölgesel ve uluslararası tarafların desteğinin boyutunu açık bir şekilde göstermektedir” diye ekledi.

SURİYE ORDUSU KARŞI SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyurdu.

Bu kapsamda Suriye ordusunun Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, “Silahlı kuvvetlerimiz Hama'nın dış mahallelerinde bulunuyor. Ayrıca cephe hattı boyunca tahkimatlarda konuşlandırılmış durumdalar” açıklamasında bulundu.

İRAN: SURİYE'YE ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, "Eğer Suriye hükümeti İran’dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye’deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var" dedi.

Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi için Suriye yönetiminin Türk güçlerinin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu belirterek, “İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında da yardımda bulunuyor” ifadelerini kullandı.