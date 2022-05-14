İran, Basra Körfezi'nde akaryakıt teknesine el koydu

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:37

İran kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koydu.

Mehr Ajansı'nın aktardığına göre İran'ın, Basra Körfezi'nde 42 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye el koyduğu bildirildi.

Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Müctaba Kahramani, Basra Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi.

Mücteba Kahramani, “Yapılan incelemede, 42 bin litreden fazla kaçak akaryakıta el konuldu ve teknenin 4 personeli gözaltına alındı” dedi.