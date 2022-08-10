İran Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el konulduğunu açıkladı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:23

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası açıklarında kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Sınır muhafızlarının düzenlediği operasyon sonucu gemide, 277 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemideki 12 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Kahramani, geminin aidiyeti ve mürettebatın uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.

İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.