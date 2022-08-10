İran Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el konulduğunu açıkladı
İran'ın, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koyduğu ve gemideki 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası açıklarında kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.
Sınır muhafızlarının düzenlediği operasyon sonucu gemide, 277 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemideki 12 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.
Kahramani, geminin aidiyeti ve mürettebatın uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.
İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.
Video Haberler
- Kulisler hareketlendi... Erdoğan harekete geçti: İktidar
- Erdoğan talimat verdi
- Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
- Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Sarı kodla uyarılmıştı: Sokaklar göle döndü
- Hırsızdan korkup çantasına koydu, pazarda çaldırdı
- HSBC'den korkutan dolar/TL tahmini
- Motosikletle geldiler: Sokak ortasında cinayet!
- Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- '11 parti ile görüştüm...'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti