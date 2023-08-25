İran, BRICS'e katıldı: ''Büyük bir adım''
İran İslam Cumhuriyeti resmi sosyal medya hesabından BRICS üyeliği hakkında bir açıklama yayınlandı.
İran İslam Cumhuriyeti resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla BRICS üyeliği hakkında bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti BRICS’e üye oldu. Küresel gelişen ekonomiler grubuna kalıcı üyelik, İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor” ifadeleri yer aldı.
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