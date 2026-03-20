İran: Bu savaş, düşman tükenince bitecek

İran devletine bağlı IRAN gazetesine konuşan Naini, ülkenin füze kapasitesine ilişkin iddiaları reddetti.

İran’daki not sistemine gönderme yapan Naini, “Bizim füze sanayimizin notu 20’dir. Bu konuda hiçbir endişe yok. Savaş koşullarında bile füze üretiyoruz. Bu şaşırtıcı bir durum ve stok yapma konusunda da özel bir sorun yok” dedi.

Naini, açıklamasında savaşın süreceği yönünde de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İran halkının beklentisine işaret eden Naini, “İnsanlar, savaşın düşman tamamen tükenene kadar sürmesini bekliyor. Bu savaş, ancak savaşın gölgesi ülkenin üzerinden kalktığında sona ermeli” diye konuştu.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe gecesi Kudüs’te düzenlediği basın toplantısında, ABD-İsrail’in İran’a yönelik kampanyasının başlamasından bu yana ilk kez gazetecilerin karşısına çıkmıştı.

Netanyahu burada yaptığı açıklamada, “20 günün ardından size şunu söyleyebilirim: İran’ın bugün ne uranyum zenginleştirme ne de balistik füze üretme kapasitesi kaldı” ifadelerini kullanmıştı.