İran çizgiyi çekti: Uranyum zenginleştirme kırmızı çizgi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Eslami, ABD ile yürütülebilecek olası ateşkes görüşmeleri için Tahran’ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasının “zorunlu” olduğunu söyledi.

Tahran’da, eski dini lider Ali Hamaney için düzenlenen anma törenlerinde gazetecilere konuşan Eslami, ABD’nin bu konuyu görmezden geldiğini ifade etti.

Eslami, uranyum zenginleştirmenin İran’ın kalıcı ateşkese yönelik 10 maddelik planının önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Bu, kimsenin konuşmadığı ama gerekli olan unsurlardan biri” dedi.

ABD ile İran’ın, hafta sonu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde, ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik başlıkların ele alınacağı ifade ediliyor.

Taraflar arasında özellikle nükleer program konusundaki anlaşmazlıkların, müzakerelerin seyrini belirlemesi bekleniyor.

ABD TARAFINDAN AÇIKLAMALAR

İran ile ABD arasında ilan edilen ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

AFP’ye konuşan Trump, İran’ın uranyum stokuna ilişkin “Bu konu kesinlikle halledilecek, aksi takdirde anlaşmaya varmazdım” ifadelerini kullandı. Trump, sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntı vermedi.

Trump ayrıca, İran'a yönelik "Uranyum zenginleştirme yapılmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ile birlikte derinlere gömülmüş (B-2 bombardıman uçakları) tüm nükleer “tozları” ortaya çıkaracak ve ortadan kaldıracaktır. Bu bölge şu anda ve geçmişte de çok sıkı bir uydu gözetimi (Uzay Kuvvetleri!) altında" ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı ziyaretten dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın halihazırda elinde bulundurduğu zenginleştirilmiş uranyum stokunun, müzakerelerin ana konularından biri olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer silah üretmesini istemediklerini belirten Vance, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanın çok açık bir şekilde belirttiği gibi, nükleer yakıtı istiyoruz. ABD'nin belirli talepleri var. İranlıların da müzakerelerden elde edebilecekleri şeyler var. Bize ne kadar çok şey vermeye istekli olurlarsa, bence bu müzakerelerden o kadar çok şey elde edecekler. Başkan yaptırımların kaldırılmasından bahsetti. Başkan ekonomik ortaklıklardan ve benzeri şeylerden bahsetti. İranlılar nükleer silah geliştirmeye yakın herhangi bir şeyi durdurma konusunda kesin bir taahhütte bulunmadıkça bunlar gerçekleşmeyecek. Başkan burada tüm kozlara sahip. Yapabileceğimiz birçok şey var ve şu anda iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."