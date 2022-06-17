İran Cumhurbaşkanı: ABD, İran'a yönelik politikalarının başarısız olduğunu itiraf etti

17 Haziran 2022 Cuma, 17:13

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da vatandaşların da katıldığı bir toplantıda, "Amerikalıların, İran'a uyguladığı politikalarının başarısızlığa uğradığını itiraf ettiklerini" ileri sürdü.

İbrahim Reisi, bu durumun İran’ın zafer ve ilerleme yolunda gittiğini ortaya koyduğunu savunarak, "Şimdi de bizi yaptırımlarla kısıtlamak istiyorlar ancak ambargolar bizi kısıtlayabilmiş midir?" dedi.

Reisi, yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyleyerek, "Amerikalılara şaşırıyorum. Bir taraftan müzakere mesajı gönderirken, diğer yandan yaptırım listesine yenilerini ekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Reisi ayrıca, "İran’ın ABD’ye güvenmemesi konusuna dünyanın hak vermesi gerektiğini" ifade ederek, "Zira bu ülke taahhütlerine bağlı değildir" diye konuştu.

ABD, İRAN'I YAPTIRIMLA TEHDİT ETMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin açıklamaları, Washington'un, İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) yeniden canlandırma müzakerelerinin başarısız olması halinde Tahran'ı daha fazla yaptırımla tehdit etmesinin ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) dün yapılan açıklamada "OFAC, yurt dışında İran petrokimya ürünlerinin satışına aracılık eden yaptırım listesindeki Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketini destekleyen İran petrokimya üreticilerinden oluşan şirketler ağının yanı sıra bunların Çin ile BAE’deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı" ifadesi kullanılmıştı.