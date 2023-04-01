İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: "Başörtüsü uygulaması kanundur, herkes uyacak"
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, zorunlu başörtüsü uygulamasının ülkede kanun olduğunu ve herkesin kanuna uygun davranması gerektiğini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Kuranı Kerim Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Reisi, ülkede başörtüsü zorunluluğuna karşı eleştirileri değerlendirdi.
Tesettürün ülkede yasal bir zorunluluk olduğunu söyleyen Reisi, "Bugün tesettür konusu dini ve hukuki bir meseledir ve toplumumuzun tüm fertlerinin tesettür konusuna geçmişte olduğu gibi bugün de bağlı kalması gerekmektedir." dedi.
Reisi, tesettür konusunda farklı düşünenler için ilmi ve dini merkezlerin devreye girerek "müzakere ve ikna yoluyla meseleyi aydınlatması" gerektiğini söyledi.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU
İran'da 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini, gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybetti. Mahsa Amani'nin ölümünün ardından başkent Tahran ve ülkenin birçok kentinde gösteriler devam ediyor.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Selena Gomez ve Nijeryalı şarkıcı Rema’nın “Calm Down” şarkısıyla dans eden İranlı 5 genç kız gözaltına alınarak tutuklanmış, olay tüm dünyada yankı uyandırmıştı.
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