İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildiğini açıkladı

17 Eylül 2021 Cuma, 12:39

Tacikistan'ın Duşanbe kentinde düzenen 21. ŞİÖ liderlerler zirvesinde, İran'ın tam üyeliğe kabul edildiği açıklandı.

İran bugüne dek örgütün gözlemci üyesiydi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran'ın tam üyeliğini selamladı.

"TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA YANIT OLACAK"

İran Cumhurbaşkanı Reisi Cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın örgüte üyeliğinin, tek taraflı yaptırımlara yanıt olacağını umduğunu söylemişti.

Reisi, "Tahran, örgüte katılarak tek taraflı yaptırımlara karşı direnebileceğini umuyor" dedi.

"İRAN'IN BATI'YA KARŞI KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK"

Tahran merkezli IRNA'ya konuşan İranlı Uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Asker Zargar; siyaset, güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarında çok taraflı işbirliği aletrnatifleri ürettiğini söylediği ŞİÖ'nün aynı zamanda ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı üye ülkelerin sınırlarını ve ulusal egemenliklerini de korumayı amaçladığını vurguladı.

Zargar, Çin ve Hindistan'ın İran'ın zengin enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu; İran'ın ŞİÖ'ye tam üyelikle beraber Doğu'ya yönelik vizyonunu ve yaklaşımını tamamladığını bildirdi.

Zargar'a göre, ABD-NATO etkisi ve tek taraflılığına karşı koyan ve küresel hegemonyayı baltalayan güçlü bir bölgesel örgüt olan ŞİÖ'ye üyelik İran'ın Orta Doğu ve nükleer müzakerelerdeki konumunu güçlendirecek. Bu yolla, BM Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan Rusya ve Çin, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için ABD'ye daha fazla baskı yapabilecek.