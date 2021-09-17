İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ülkesinin ŞİÖ'ye tam üyeliğini değerlendirdi:

17 Eylül 2021 Cuma, 15:25

Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğini "stratejik üyelik" olarak niteledi.

Ülkesinin üyeliğinin örgüte üye ülkelerin liderleri tarafından onaylandığını belirten Abdullahiyan, "Bu stratejik üyelik, İran'ın komşularla ve Asya ülkeleriyle kapsamlı iş birliğine odaklı politikasında önemli etkiye sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdullahiyan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini ve Moskova yönetimine Tahran'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne daimi üyelik sürecinde verdiği destek için teşekkür ettiğini aktardı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde, Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesinde İran'ın örgüte tam üyelik başvurusu kabul edilmişti.

Zirvede konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ŞİÖ'yü ekonomik, siyasi ve demografik değerlere sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için "itici bir güç" olarak nitelemişti.

DOĞU'NUN NATO'SU

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şangay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şangay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu. 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı Şangay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci olarak kabul edilen İran'ın tam üyeliğinin onaylanmasıyla örgütün üye sayısı 9'a çıktı.

Afganistan, Moğolistan ve Belarus ise ŞİÖ'de gözlemci üyeler olarak yer alıyor.

Doğu'nun NATO'su olarak nitelendirilen ŞİÖ, üye ülkeler arasında askeri, ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamayı ve özellikle güvenlik konusunda ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyor.