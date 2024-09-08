İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan duyurdu: Başkent değişiyor mu?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hükümetin, ülkenin siyasi ve ekonomik merkezlerini Basra Körfezi kıyılarına taşımaktan başka bir seçeneği olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan duyurdu: Başkent değişiyor mu?
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.09.2024 - 10:02

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hükümetin, ülkenin siyasi ve ekonomik merkezlerini ülkenin güney sınırlarına, Basra Körfezi kıyılarına taşımaktan başka bir seçeneği olmadığını söyledi.

Pezeşkiyan, “Ülkenin başkenti olan Tahran, başkent merkezini taşımaktan başka bir çözümümüzün olmadığı sorunlarla karşı karşıya” dedi.

Tahran'ı başkent olarak tutmanın, başta ekonomik olmak üzere bir dizi nedenden ötürü imkansız hale geldiğini savunan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

“Mevcut eğilimi sürdürerek ülkeyi kalkındırmak mümkün değil. Güneyden ve denizden Tahran'a kaynak getirmeye, bunları ürüne dönüştürmeye ve ihracat için güneye geri göndermeye devam etmek istiyorsak, bu rekabet gücümüzü daha da azaltacaktır.”

Pezeşkiyan, yeni başkentin seçilmesinin ardından tüm devlet dairelerinin oraya taşınacağını ve ardından Tahran sakinlerine cumhuriyetin yeni başkentine taşınma fırsatı verileceğini vurguladı.


Etiketler: #Mesud Pezeşkiyan #İran

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