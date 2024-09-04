1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

Faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Son güncellemelere göre 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? İşte, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi…

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2024 Çarşamba, 19:42
1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

ING BANK

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

Net Kazanç: 41.245,9 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

Net Kazanç: 42.863,39 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

Net Kazanç: 41.245,9 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

Net Kazanç: 42.054,64 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

TEB

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

Net Kazanç: 42.863,39 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

VAKIFBANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…

GARANTİ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

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