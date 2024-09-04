1 milyon liranın aylık getirisi uçtu! İşte güncel oranlar…
Faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Son güncellemelere göre 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? İşte, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi…
ING BANK
Faiz oranı: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL
Net Kazanç: 41.245,9 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL
Net Kazanç: 42.863,39 TL
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Net Kazanç: 38.010,93 TL
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL
Net Kazanç: 41.245,9 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
Net Kazanç: 38.819,67 TL
FİBA
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL
Net Kazanç: 42.054,64 TL
N KOLAY
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
Net Kazanç: 38.819,67 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL
Net Kazanç: 42.863,39 TL
ODEABANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Net Kazanç: 38.010,93 TL
ON PLUS
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
Net Kazanç: 38.819,67 TL
VAKIFBANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Net Kazanç: 38.010,93 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Net Kazanç: 38.010,93 TL
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