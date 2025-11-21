İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ısrarcı: Başkent Tahran’dan taşınmalı

Pezeşkiyan, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Gerçek şu ki başka bir seçeneğimiz yok. Bu taşınma bir zorunluluk. Bu bölgeye daha fazla nüfus ve yapılaşma yükleyemeyiz” dedi. Açıklama, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarıldı.

Cumhurbaşkanı, İran yönetiminin Tahran’ı geliştirebileceğini ancak 'şehrin su sorununu çözemeyeceğini' belirtti. Bu sözler, İranlılar arasında sosyal medyada yeni bir tartışma dalgasına yol açtı ve yerel medyada çok sayıda eleştiri aldı.

"YAĞMUR YAĞMAZSA..."

Pezeşkiyan, Kasım ayı başında da yağışların gelmemesi halinde Tahran’ın kısmen boşaltılması gerekebileceğini söylemiş, ancak detay vermemişti. Bu açıklama kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Bu nedenle hükümet sözcüsü Fatemeh Muhacerani birkaç gün sonra bir açıklama yaparak, cumhurbaşkanının sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Tahran için gerçek bir tahliye planı sunulmadığını söyledi. Muhacerani, Pezeşkiyan’ın yalnızca durumun ciddiyetine dikkat çekmek istediğini ifade etti.

BAŞKENT TAŞINABİLİR Mİ?

Muhacerani, Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, hükümetin başkentin ülkenin güney kıyısındaki Makran bölgesine taşınmasını değerlendirdiğini söylemişti. Ancak söz konusu bölge düşük gelişmişlik düzeyi nedeniyle tartışmalı bir seçenek olarak görülüyor. Öte yandan bu öneriye dair somut bir adım atılmış değil.

Öte yandan Tahran, yaz aylarında her zamanki gibi sıcak ve kurak bir mevsim geçirdi. Normalde sonbahar yağmurları ve kış karı bu baskıyı azaltırdı; ancak bu yıl dağ zirveleri hâlâ karsız ve tamamen kuru durumda.

Hükümet, su kıtlığıyla mücadele için 10 milyon nüfuslu şehirde düzenli su kesintileri başlattı. Ayrıca geçen hafta bulut tohumlama çalışmaları da devreye alınarak yağışın artırılması hedeflendi.

Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıldan bu yana Tahran’ın trafik yoğunluğu, su sıkıntısı, kaynak yönetimindeki sorunlar ve ağır hava kirliliğini gerekçe göstererek başkentin taşınması gerektiğini savunuyor.