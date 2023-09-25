İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer silahlara ihtiyacımız yok

Yayınlanma: 25.09.2023 - 08:21

Güncelleme: 25.09.2023 - 08:21

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD merkezli CNN televizyonuna Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve Nükleer meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Müfettişlerinin izinlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklama yapan Reisi, “Tahran, Ajans müfettişlerinin kendi topraklarında bulunmasını istemediğini söylemedi. İran’ın nükleer tesisleri denetleme konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile hiçbir sorunu yok” dedi.

“İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA İHTİYACI YOK”

Batı’nın ve İsrail’in, İran’ın barışçıl nükleer programını barışçıl olmayan bir görüntüye dönüştürmeye yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu söyleyen Reisi, “Nükleer silah kullanımının ve genel olarak kitle imha silahlarının kullanımının programımızda yeri olmadığını defalarca ifade ettik. Neden? Çünkü İran’ın nükleer silaha ihtiyacı yok. Biz bu tür silahlara inanmıyoruz” dedi.

Reisi, İsrail’in Arap ülkeleri ile ilişkilerinin normalleşmesine yönelik imzalanan anlaşmalara değinerek, “Siyonist rejim ile Basra Körfezi’ndeki Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik ABD öncülüğündeki çabalar hiçbir zaman başarılı olamayacak. Siyonist rejim ile İslam’ın en kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan arasında ilişkilerin kurulması, işgalci rejimin en büyük ödülü olacak ve Ortadoğu’nun jeopolitiğini değiştirecektir” ifadelerini kullandı.