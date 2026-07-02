İran’da cenaze alarmı: ABD ve İsrail’e misilleme uyarısı

İran’da eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için devlet cenazesi hazırlıkları sürerken, Tahran yönetiminden ABD ve İsrail’e yeni bir uyarı geldi.

İran devlet medyasına konuşan Hatemu’l Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Ali Abdollahi, ABD ve İsrail’i “yanlış hesap yapmamaları” konusunda uyardı. Abdollahi, İran’a yönelik herhangi bir tehdit ya da saldırının silahlı kuvvetler tarafından sert şekilde karşılanacağını söyledi.

Abdollahi açıklamasında, “İran’ın düşmanlarını, özellikle ABD’yi ve Siyonist rejimi, yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve saldırıya silahlı kuvvetlerimizin vereceği ağır karşılığı düşünmeliler” ifadelerini kullandı.

Uyarı, Hamaney için düzenlenecek cenaze törenleri öncesinde bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde geldi.

CENAZE TÖRENİ 4 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

İran devlet medyasına göre Hamaney için cenaze törenleri 4 Temmuz’da Tahran’da başlayacak. Törenlerin 9 Temmuz’da Hamaney’in memleketi Meşhed’de yapılacak definle sona ermesi planlanıyor. Bu tarihler arasında Kum’da ve Irak’ta da anma törenleri düzenlenecek.

İran medyası, cenaze süreci boyunca güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. İran Sivil Havacılık Kurumu da Tahran ve Meşhed dahil bazı kentlerde geçici hava sahası kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araççi de çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran halkına veya ülke liderliğine yönelik herhangi bir tehdide “derhal ve güçlü” yanıt verileceğini bildirdi.

Araççi’nin açıklaması, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın İran’ın mevcut dini lideri Mücteba Hamaney’e yönelik sözlerinin ardından geldi. Katz’ın açıklamalarının Tahran’da tepkiyle karşılandığı belirtildi.