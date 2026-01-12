İran’da direnişin yeni simgesi: İkinci Mahsa Emini vakası

İran’da başörtüsü takmayı reddettiği için gözaltında darp edilerek yaşamını yitiren Mahsa Amini’nin ardından, 23 yaşındaki Rubina Aminiyan da ülkede rejime karşı protestoların yeni sembollerinden biri haline geldi.

Aminiyan, Tahran’da düzenlenen kitlesel protestolar sırasında başından vurularak hayatını kaybetti.

İnsan hakları örgütlerine göre, Aminiyan, geçtiğimiz perşembe akşamı Tahran’da teokratik yönetime karşı düzenlenen bir gösteriye katıldığı sırada, güvenlik güçleri tarafından arkadan başına isabet eden kurşunla öldürüldü.

Rubina Aminiyan’ın Tahran’daki Shariati Kolejinde moda tasarımı eğitimi aldığı ve başörtüsü takmayı reddettiği belirtildi.

Genç kadının, binlerce gençle birlikte “özgürlük ve kadın hakları” talebiyle sokağa çıktığı ifade edildi.

“YAKIN MESAFEDEN VURULDU”

İnsan hakları örgütü Iran Human Rights, aileye yakın kaynaklara ve görgü tanıklarına dayandırdığı açıklamasında, Aminiyan’ın yakın mesafeden ve arkadan vurulduğunu bildirdi.

Rubina’nın, İran’ın batısındaki Mariwan kentinden olduğu aktarıldı.

Örgüt, Aminiyan’ın ailesinin cenazeyi teşhis edebilmek için Kermanşah’tan Tahran’a gittiğini, burada “yüzlerce gencin cansız bedeni” arasında kızlarının naaşını aramak zorunda kaldığını duyurdu.

Açıklamaya göre aile, büyük çabalar sonucu Rubina’nın cenazesini teslim alabildi. Ancak Kermanşah’a döndüklerinde evlerinin istihbarat güçleri tarafından kuşatıldığı ve defin işleminin engellendiği öne sürüldü.

İnsan hakları örgütü, ailenin Rubina Aminiyan’ı Kermanşah ile Kamyaran arasındaki yol kenarında defnetmeye zorlandığını bildirdi.

“ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE ETTİ”

CNN’e konuşan Rubina’nın amcası Nezar Minueyi, yeğenini “güçlü ve cesur bir kız” olarak tanımladı:

“Onu kontrol edemezdiniz, onun yerine karar veremezdiniz. Doğru bildiği şeyler için mücadele etti. Özgürlük için, kadınların hakları için, kendi hakları için mücadele etti.”

ABD merkezli Human Rights Activists örgütü, İran’da devam eden protestolar sonucu en az 538 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölenlerin 490’ının protestocu olduğu, 10 bin 600’den fazla kişinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.