İran’da gözler Uzmanlar Meclisi’nde: Yeni lider ne zaman açıklanacak?

İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından yetkileri devralan üç kişilik liderlik konseyi, savaşın bir haftaya yaklaşmasıyla birlikte dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr News, konsey toplantısında yeni liderin belirlenmesine ilişkin sürecin ele alındığını aktardı.

Haberde, “Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtılması için planlar yapıldı” ifadelerine yer verildi.

İran’da yeni dini lideri seçme yetkisi, kıdemli din adamlarından oluşan 88 üyeli Uzmanlar Meclisi’ne ait. Ancak haberde toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

“TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR”

Uzmanlar Meclisi’nin bu hafta toplantılarını çevrim içi olarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Bunun nedeni ise meclisin Kum kentindeki yerleşkesinin İsrail saldırılarında hedef alınması olarak gösterildi.

Yeni liderin ne zaman açıklanacağı konusunda ise İran basınında farklı değerlendirmeler yer alıyor.

Uzmanlar Meclisi’nden üst düzey bir üye devlet medyasına yaptığı açıklamada sürecin “sona yaklaştığını” belirtirken, başka bir üye farklı bir medya kuruluşuna yaptığı değerlendirmede sürecin ne kadar süreceğinin henüz net olmadığını söyledi.