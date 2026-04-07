İran'da halka sıra dışı çağrı:

Axios’un haberine göre, Trump’ın danışmanları, arabuluculara süre uzatımının değerlendirilebilmesi için 'olumlu işaretler' gerektiğini iletti. Ancak aynı haberde konuşan bir ABD’li yetkili, Trump’ın verdiği sürenin uzatılmasının zor olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Beyaz Saray’ın İran’dan gelen yanıtı, 'tam bir ret değil, müzakere taktiği' olarak değerlendirdiği aktarıldı. Arabulucuların ise İran’daki karar alma sürecinin yavaş ilerlediğini düşündüğü ve Washington’a, teklif üzerinde Tahran’la birlikte değişiklikler yapılmaya çalışıldığı bilgisini verdiği belirtildi.

TRUMP'IN BEKLENTİLERİ

Daha önce Wall Street Journal’a konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın özel görüşmelerde İran’la anlaşma ihtimaline dair daha az iyimser bir tutum sergilediğini ifade etmişti.

İsrail merkezli Maariv gazetesi ise Tel Aviv kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump’ın savaşı 'her ne pahasına olursa olsun sona erdirmeye henüz hazır olmadığını' yazdı.

İsrailli kaynaklar, “İran’daki hedeflerimize henüz ulaşmadık. Savaşın maliyeti hâlâ yönetilebilir düzeyde. Askeri baskıyı artırmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAN 'İNSAN KALKANI' ÇAĞRISI

Gerilimin tırmandığı bu süreçte İranlı bir yetkili, gençlere elektrik santralleri etrafında toplanarak 'insan zincirleri' oluşturma çağrısı yaptı.

İran devlet televizyonuna göre, Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Genel Sekreteri Ali Rıza Rahimi, yayımlanan video mesajında gençleri, sporcuları, sanatçıları ve üniversite çevrelerini salı günü saat 14.00’te santraller çevresinde toplanmaya davet etti.

Rahimi, “Bu tesisler ulusal servetimizdir ve İran’ın geleceğine aittir. Siyasi görüşlerden bağımsız olarak korunmalıdır,” dedi.

İran daha önce de Batı ile gerilimin arttığı dönemlerde nükleer tesisler çevresinde benzer 'canlı kalkan' eylemleri düzenlemişti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar sürerken taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları dikkat çekiyor.

CNN’e konuşan bir İranlı kaynak, Tahran’ın savaşı bitirmek istediğini ancak bunun Trump’ın dayattığı 'yöntem ve takvimle' olmayacağını belirtti.

İran’ın ateşkes teklifine verdiği yanıtın Pakistan aracılığıyla iletildiği ve üst düzeyde değerlendirildiği bildirildi. Resmi kaynaklara göre bu yanıt, ateşkesin reddedildiğini ancak savaşın kalıcı şekilde sona erdirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

10 maddeden oluşan İran teklifinde; bölgesel çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş protokolü, yaptırımların kaldırılması ve yeniden imar gibi başlıkların yer aldığı aktarıldı.

Trump’ın süresinin dolmasına saatler kala, hem askeri hem diplomatik cephede tansiyon yüksek seyrediyor. Tarafların pozisyonları arasındaki mesafe korunurken, arabulucuların çabaları ise perde arkasında yoğun şekilde devam ediyor.