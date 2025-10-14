İran’da iki Fransız vatandaşa ağır hapis cezası

İran'ın yarı resmî Fars Haber Ajansı’na göre mahkeme, sanıkları Fransa ve İsrail için casusluk yapmakla suçladı.

İsimleri açıklanmayan iki Fransız vatandaşının, ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.

İran yargısı, karara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Ancak söz konusu dosyanın istihbarat birimleri tarafından uzun süredir izlendiği belirtiliyor.

Paris ve Tahran, geçtiğimiz hafta iki Fransız vatandaşının serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde “ilerleme kaydedildiğini” açıklamıştı.

Ancak mahkemenin kararı, diplomatik çabaların seyrini zorlaştırabilir.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm diplomatik kanalları kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.