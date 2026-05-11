İran’da internet krizi büyüyor: Yönetim içinden dikkat çeken itiraz

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı’na (YJC) konuşan Afşin, ülkedeki internet kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle internetin kapalı olmasının İran’daki akademik çalışmaları olumsuz etkilediğini söyleyen Afşin, "Savaş koşullarında dahi interneti kapatmak doğru bir çözüm değil. İnternetin tamamen kapalı olmasına rağmen suikastların devam ettiğine şahit olduk" ifadesini kullandı.

Afşin, hükümetin internetin normale dönmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirterek, konunun yine hükümet tarafından dikkatle takip edildiğini vurguladı.

İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 60 günden fazladır uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

İnternet erişiminde sınırlamaların yaşandığı İran'da, yönetim, uluslararası internet erişiminin belli oranda sağlandığı Beyaz SIM Kart uygulamasını, yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler, tanınmış ünlü şahıslar ve sanatçılara açarken, bu uygulamanın yüksek para karşılığı üçüncü şahıslara aktarıldığı iddiaları gündeme geliyor.

Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.