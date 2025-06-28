İran'da İsrail saldırılarında öldürülen 60 kişi için devlet töreni yapılıyor

İran'da, çoğu İsrail ile 12 gün süren çatışmanın ilk gününde öldürülen komutanlar ve bilim insanları için devlet töreni yapılıyor.

Yaklaşık 60 kişi için yapılan törene büyük bir katılım var.

Tahran'ın merkezindeki Enghelab Meydanı'nda yapılan törende tabutlar İran bayrağına sarılı şekilde alana getirildi.

Son yolculuğuna uğurlananlar arasında, 13 Haziran'da öldürülen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları başkomutanı Hüseyin Salami ve ülkenin önde gelen nükleer fizikçilerinden Muhammed Mehdi Tehranchi de yer alıyor.

BBC Farsça Servisi, Tahran'daki resmi kurumların Cumartesi günü tören nedeniyle kapalı olduğunu aktarıyor.

İran medyasında yer alan haberlere göre, memurların da törene katılımına olanak sağlanması için bu karar alındı.

Devlet televizyonunda, "Şehitleri anma töreni resmen başladı" başlığı ile törenin ilk görüntüleri kamuoyuna aktarıldı.

Törene katılan binlerce kişinin siyah giysiler giydiği, İran bayrakları salladığı ve öldürülen askeri komutanların resimlerini tuttuğu görülüyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da törene katılıyor.

Tören alayının yaklaşık 11 kilometrelik bir yürüyüşle Azadi Meydanı'na ilerlediği kaydediliyor.

Toprağa verilecekler arasında en az dört kadın ile dört çocuk var.

Fransız AFP haber ajansı 30 kadar üst düzey güvenlik yetkilisinin cenaze törenin yapıldığını aktarıyor.





TRUMP'TAN HAMANEY MESAJI

13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren çatışmanın sonunda ilan edilen ateşkese uyulduğu görülüyor.

İki taraf da bir saldırı olmaması halinde ateşkese uyacaklarını duyurdu.

İran ve İsrail yöneticileri, çatışmaların sonlanması ile zafer ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, İran'ın nükleer tesislerine yapılan bombalamada ülkenin nükleer programının "ortadan kaldırıldığını" savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkenin nükleer tesislerinin "ciddi" zarar gördüğünü doğruladı.

Arakçi, Trump'ı da hedef aldı ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik sözlerini eleştirdi.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Onu çok çirkin ve onur kırıcı bir ölümden kurtardım ve 'Teşekkürler, Başkan Trump!' demek zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Cuma günü Beyaz Saray'daki medya toplantısında da BBC'nin sorusuna yanıt veren Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda ilerleme kaydettiği istihbaratı almaları halinde İran'a "şüphesiz" yeniden saldıracaklarını söyledi.