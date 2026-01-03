İran’da protestolar şiddetlendi: Silahlı gruplardan 'Hamaney'e ölüm!' sloganları

Rus devlet medyası RIA Novosti'nin İran medyasından aktardığı haberlere göre, İran'ın önde gelen kentlerinde bir süredir, riyal kurundaki dalgalanmalar nedeniyle düzenlenen protesto gösterileri yer yer kontrolden çıktı.

Bazı bölgelerde göstericilerin, ekonomik taleplerden uzaklaşarak şiddet eylemlerine yöneldiği öne sürüldü. Öfkeli protestocuların, yolları kapatarak trafiği aksattıkları iddia edildi.

"HAMANEY'E ÖLÜM!" SLOGANLARI

RIA ajansı, batıdaki Serbala kentinde silahlı grupların sokağa çıkarak otomatik silahlarla havaya ateş açtıklarını ve “Hamaney’e ölüm!” sloganları attıklarını bildirdi.

Fars’ın haberine göre, cuma sabahından itibaren barışçıl gösterilerin sayısı azaldı; eylemler belirgin biçimde siyasileşti. Göstericilerin polisle çatıştığı, hükümet karşıtı ve monarşi yanlısı sloganların daha sık duyulduğu ifade edildi.

Medya kaynakları, olayların küçük gruplar tarafından organize edildiğini; bu grupların ateşli silahlar ile Molotof kokteylleri kullandığını bildirdi. Saldırıların idari ve kamusal binaları hedef aldığı öne sürüldü.

Benzer vakaların Tahran ve Karaj’da da yaşandığı; göstericilerin ülke bayrağını yaktığı, yoldan geçenlere taş attığı ve “Diktatöre ölüm!”, “Bu son savaş değil—Pehlevi geri dönecek!” sloganları attığı iddia edildi.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran’da Aralık sonundan bu yana, yerel para biriminin sert değer kaybı nedeniyle protestolar sürüyor. Kıvılcımı, döviz kurundaki ani dalgalanmalar ve bunun toptan–perakende fiyatlara yansıması oluşturdu. Sosyal medyada Tahran başta olmak üzere birçok kentten görüntüler paylaşıldı.

Bu gelişmelerin ardından İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin istifa etti; 31 Aralık tarihli cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle göreve Abdolnaser Hemmati atandı.

İran ekonomisi yüksek enflasyon döneminden geçiyor. Riyal hızla değer kaybediyor: ABD’nin 2018 Mayıs’ta nükleer anlaşmadan çekilmesinden önce doların gayriresmî değeri yaklaşık 50 bin riyal iken, bugün serbest piyasada 1,4 milyon riyale kadar yükselmiş durumda.