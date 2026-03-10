İran’da Rus konsolosluğu saldırıda zarar gördü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın açıklamasına göre saldırı pazar günü İsfahan’daki eyalet yönetim binasını hedef aldı.

ABD-İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısının oluşturduğu şok dalgası nedeniyle konsolosluk binasında camlar kırıldı, bazı çalışanlar ise patlamanın etkisiyle geriye savruldu.

Patlamadan çevredeki konut binalarının da etkilendiği bildirildi.

Zaharova, olayda herhangi bir can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Zaharova, diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı:

“Tüm taraflardan diplomatik binaların dokunulmazlığına kesinlikle saygı göstermelerini ve personelin güvenliği ile yaşamını tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmalarını talep ediyoruz.”