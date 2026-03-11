İran’da saldırılarda öldürülen komutanlar için cenaze töreni

İran’ın başkenti Tahran’da, son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey askeri komutanlar için cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı.

Devlet televizyonunda yayımlanan canlı görüntülerde, başkentte düzenlenen törende geniş kalabalıkların toplandığı görüldü.

Tören, saldırılarda öldürülen yüksek rütbeli askeri yetkililerin anısına gerçekleştirildi.

Saldırıların ardından ülkede yas ve öfke dikkat çekerken, cenaze törenleri geniş katılımla gerçekleştiriliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, İranlı yetkililer saldırılara karşılık verileceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.