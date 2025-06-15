İran'da sokaklar toz ve duman altında: İsrail'de füze alarmı verildi

Tahran’ın batısındaki bazı mahallelerde şiddetli patlamalar meydana geldi. İran devlet medyası, yerleşim bölgelerinde patlamalar yaşandığını doğrularken, sokakları toz ve duman kaplayan görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu hafta sonu boyunca Tahran dahil 80 ayrı noktaya yeni hava saldırıları düzenlediğini, vurulan hedefler arasında İran rejiminin nükleer komuta merkezi, Ar-Ge laboratuvarları ve yakıt depolarının da bulunduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı açıklamada, “Bir an bile durmuyoruz. Şu anda bile Tahran'da onlarca yeni hedefi vuruyoruz” dedi.

İsrail'de olağanüstü hal (OHAL) ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı. İran’da ise tüm eğitim kurumlarının ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildiği duyuruldu.

İRAN'DAN FÜZELER ATEŞLENDİ

IDF, İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, ülke genelinde tüm yurttaşların en yakın korunaklı sığınaklara yönelmeleri ve açık alanlardan uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Ordu yetkilileri, saldırı tehlikesi tamamen geçene kadar halka dışarıda toplanmaktan kaçınmaları yönünde resmî uyarılarda bulundu. Füze saldırısı sırasında İsrail genelinde cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderildi. Aynı zamanda, hedef alınan bölgelerde hava saldırısı alarmları devreye girdi. Vatandaşlar, saldırı riski bulunan kent ve kasabalarda anonslar ve sirenlerle uyarıldı.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu ve saldırıları önlemek üzere aktif olarak çalıştığını bildirdi. Demir Kubbe ve diğer savunma sistemlerinin, gelen füzeleri havada imha etmek için yoğun bir şekilde kullanıldığı belirtildi.

Yetkililer, siren seslerinin ardından vatandaşların hemen sığınaklara girmesi ve ikinci bir bildiriye kadar bu alanlarda kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARDAN ABD'YE GÖZDAĞI

İran’a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri hareketliliğine karşı sert bir uyarı yayınladı.

İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansına konuşan grup temsilcileri, “ABD savaşa müdahil olursa, bölgedeki tüm çıkarlarını ve askeri üslerini tereddüt etmeden hedef alırız” ifadelerini kullandı.

Grup, İran’ın İsrail’e karşı “tek başına yeterli askeri kapasiteye sahip olduğunu” vurgulayarak, herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duymadığını da belirtti.





“İRAN'IN TEPKİSİ DAHA SERT OLACAK”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in saldırılarına karşı İran ordusunun şimdiye kadar güçlü ve yerinde bir yanıt verdiğini, ancak saldırıların sürmesi halinde “tepkilerimizin daha kararlı ve sert olacağını” söyledi.

“İSRAİL SALDIRILARI DURDURURSA BİZ DE DURDURACAĞIZ”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran'da yabancı ülke büyükelçileriyle yaptığı görüşmede, ülkesinin savaş istemediğini ama meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti.

“Eğer İsrail saldırılarını durdurursa, biz de misillemeleri sonlandırmaya hazırız” diyen Erakçi, saldırıların İran’a dayatıldığını ve İran’ın sadece karşılık verdiğini vurguladı.

ABD’yi açıkça suçlayan Erakçi, “Saldırılar ABD’nin bölgedeki üslerinden desteklenmiştir. Bu nedenle ABD de bu savaşın bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca İsrail’in saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeyi amaçladığını, İran’ın ise hiçbir zaman nükleer haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.





“Bizi haklarımızdan mahrum bırakacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyiz” diyen Erakçi, Batı’ya ve özellikle G7 ülkelerine çağrıda bulundu:

“Gerilimi artıran değil, diplomasiye zemin hazırlayan adımlar atın.”