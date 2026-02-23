İran’da üniversite protestoları yeniden alevlendi

İran’ın başkenti Tahran’daki üniversitelerde hafta sonu hükümet yanlısı ve karşıtı grupların katıldığı gösteriler düzenlendi.

BBC Verify ve BBC Persian’ın doğruladığı görüntülere göre, en az beş farklı üniversitede protestolar ve karşı gösteriler gerçekleşti.

Üniversite kampüslerindeki eylemler, ocak ayında güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle bastırılan protestoların ardından yaşanan ilk geniş çaplı gösteriler olarak kayda geçti.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (Hrana) göre, önceki protesto dalgasında en az 7 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Sharif Üniversitesi’nde yüzlerce kişi kampüs içinde yürüyüş düzenlerken, bazı hükümet karşıtı göstericilerin İran’daki devrim öncesi döneme ait aslan ve güneş sembollü bayrağı taşıdığı görüldü. Hükümet yanlısı grupların ise ABD ve İsrail bayraklarını yaktığı bildirildi.

Tahran Üniversitesi’nde hükümet karşıtı sloganlar atılırken, Shahid Beheshti Üniversitesi’nde yaklaşık 30 kişinin oturma eylemi yaptığı, ertesi gün ise protestoların kampüs dışına taştığı belirtildi.

Amirkabir Üniversitesi’nde hükümet yanlıları ile karşıt gruplar arasında gerginlik yaşandığı, Tahran Sanat Üniversitesi’nde de gösteriler düzenlendiği bildirildi.

İran basını ayrıca İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Khajeh Nasir Toosi Üniversitesi ve Meşhed’deki Ferdowsi Üniversitesi’nde de protesto eylemleri gerçekleştiğini duyurdu.

Kampüsler, daha önceki protesto dalgalarında da muhalif hareketlerin önemli merkezleri arasında yer almıştı.