İran’da üniversitelerde protestolar yeniden başladı

İran’da yeni akademik dönemin başlamasıyla birlikte birçok üniversitede öğrenciler protesto gösterileri düzenledi.

Yerel haber ajansları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bazı kampüslerde hükümet yanlısı gruplarla öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

Gösteriler, geçen ay düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde güvenlik güçleri tarafından öldürülenler için geleneksel olarak gerçekleştirilen 40’ıncı gün anma törenleriyle aynı döneme denk geldi.

Söz konusu protestolar, İran’da 1979 İslam Devrimi’nden bu yana yaşanan en büyük iç karışıklıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medyada yayımlanan ve doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen görüntülerde, Tahran’daki Sharif Teknoloji Üniversitesi’nde yürüyüş yapan öğrencilerin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan sloganlar attığı görüldü.

Bazı görüntülerde, devrik Şah’ın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi lehine sloganlar atıldığı da iddia edildi.

Devlet bağlantılı SNN gibi haber ajansları, protestocuların taş attığını ve gönüllü öğrenci milisi Besic üyelerinin yaralandığını öne süren videolar yayımladı.

Besic grupları, geçmişte güvenlik güçlerine protestoların bastırılmasında destek vermeleriyle biliniyor.

Hak örgütü HAALVSH tarafından paylaşılan videolara göre Tahran’daki Beheshti ve Emir Kebir üniversitelerinin yanı sıra, ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed Üniversitesi’nde de protestolar düzenlendi.

İran’ın batısındaki Abdanan kentinde ise bir aktivist öğretmenin gözaltına alınmasının ardından protestolar düzenlendiği, göstericilerin hükümet karşıtı sloganlar attığı bildirildi. Bu bilgiler hak örgütü Hengaw ve sosyal medya paylaşımlarına dayandırılıyor.