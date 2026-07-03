İran’da yas haftası başladı: Hamaney’in tabutu Tahran’da

ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran’da devlet töreni düzenlendi.

37 yıl boyunca ülkenin en üst makamında bulunan Hamaney’in naaşı, cuma günü Tahran’daki büyük tören salonunda din adamları, devlet yetkilileri, yabancı temsilciler ve çok sayıda kişinin katılımıyla halkın ziyaretine açıldı.

İran yönetimi, Hamaney için bir hafta sürecek kitlesel cenaze törenleri planladı.

Program kapsamında Hamaney’in naaşının İran’ın dini merkezlerinden Kum’a, ardından Irak’taki Şii dünyasının en önemli kentleri arasında yer alan Necef ve Kerbela’ya götürülmesi bekleniyor.

Cenaze törenlerinin ardından Hamaney’in perşembe günü, İran’ın en kutsal ziyaret merkezlerinden biri olan Meşhed’de defnedilmesi planlanıyor.

TAHRAN'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Törenler nedeniyle Tahran’da güvenlik önlemleri artırıldı. Başkentin ana yollarında askeri araçlar ve polis ekipleri konuşlandırılırken, motosikletli güvenlik güçleri ve Besic milisleri de sokaklarda devriye gezdi.

İran yönetimi, cenaze süreci boyunca ABD ve İsrail’i olası saldırılara karşı uyardı. Tahran, herhangi bir saldırıya sert yanıt verileceği mesajını verdi.

Hamaney’in tabutu, kendisinden önceki dini lider Ayetullah Ruhullah Humeyni adına inşa edilen büyük ibadet salonunda katafalka konuldu. Törende Hamaney ile birlikte öldürülen bazı aile üyelerinin tabutları da yer aldı.

Tabutun üzerine, Şii din adamlarının kullandığı siyah sarık ve İran’da devrimci idealleri simgeleyen kareli örtü bırakıldı. Tören alanında siyah yas bayrakları ve İran bayrakları dikkat çekti.

Rusya ve Çin temsilcilerinin de törene katılması beklenirken, Irak, Ermenistan ve Pakistan’dan üst düzey siyasi isimler Tahran’a geldi. İran’ın bölgedeki müttefiklerinden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey komutan İmad Muğniye’nin ailelerinin de törende yer aldığı bildirildi.

Hamaney’in cenazesi, İran açısından hassas bir döneme denk geldi. Ülke, ağır yaptırımlar, ekonomik kriz, iç siyasi gerilimler ve savaşın ardından derinleşen toplumsal kırılmalarla karşı karşıya.

İran yönetimi ise cenaze törenlerini ulusal birlik ve direniş mesajı vermek için kullanıyor. Yetkililer, milyonlarca kişinin törenlere katılmasını hedeflerken, okullar, camiler, spor salonları ve ulaşım ağları cenaze programına göre düzenlendi.

DEFİN SAVAŞ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Hamaney’in defin sürecinin savaş koşulları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Büyük katılımlı törenlerin güvenlik riski yaratabileceği değerlendirilmiş, defin programı geçici ateşkesin ardından planlanmıştı.

Tahran’daki törenlerin ardından Hamaney için Kum, Necef ve Kerbela’da anma programları düzenlenecek. Son törenin ise Meşhed’de yapılması ve Hamaney’in burada toprağa verilmesi bekleniyor.