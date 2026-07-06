İran’da yas ve öfke iç içe: Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor

İran’da, İsrail ve ABD’nin başlattığı savaşın ilk günlerinde düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren dini lider Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

İran bayrağına sarılı tabutun taşındığı törende, binlerce kişi sokaklara akın ederken ABD ve İsrail’e yönelik öfke içeren sloganlar dikkat çekti.

Hamaney’in tabutu ile saldırıda yaşamını yitiren aile üyelerinin tabutları, özel olarak hazırlanan bir kamyonun üzerine yerleştirildi. Aracın yan bölümleri, Şii inancında önemli kabul edilen imam türbelerindeki süslemeli parmaklıkları andıracak şekilde tasarlandı.

Siyahlar giyen kalabalıklar, cenaze aracının geçtiği güzergâhta toplandı. Bazı kişilerin, bereket ve kutsanma inancıyla atkı ve benzeri eşyalarını tabuta temas ettirmek için görevlilere uzattığı görüldü.

Yaz sıcakları nedeniyle alanda bekleyenlere serinletici su püskürtüldü.

Cenaze alayını organize eden Devrim Muhafızları Komutanı General Hasan Hasanzadeh, tabutların Tahran sokaklarından Mehrabad Uluslararası Havalimanı’na doğru yaklaşık 12 saat sürecek bir güzergâhta taşınacağını açıkladı.

YETKİLİLER KALABALIĞA UYARILARDA BULUNDU

Törene yoğun katılım nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, kalabalığın oluşturabileceği risklere karşı hoparlörlerden sık sık uyarı yaptı.

Katılımcılardan yavaş yürümeleri, birbirlerini itmemeleri ve yol kenarlarında kalmaları istendi.

İran yönetimi, törenlere geniş katılım sağlanmasını hükümete yönelik toplumsal desteğin göstergesi olarak sunmayı hedefliyor.

Başkentteki meydanlarda yüz binlerce kişinin Hamaney’in anısına bayraklar ve pankartlarla toplandığı bildirildi.

Cenaze törenleri kapsamında Tahran’da birçok cadde trafiğe kapatıldı. Hava sahasında ve günlük yaşamda da kısıtlamalara gidildi.

Cumartesi günü başlayan yas sürecinin perşembe günü sona ermesi ve Hamaney’in doğum yeri Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’nde defnedilmesi bekleniyor.

ABD İLE GÖRÜŞMELER DEFİN SONRASINA KALDI

Cenaze törenleri sürerken ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin de geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması, İran’ın tartışmalı nükleer programının sınırlandırılması ve savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için Tahran’la temaslarını sürdürmek istediği ifade ediliyor.

Görüşmelerin Hamaney’in defninden sonra yeniden başlaması bekleniyor.

ABD VE İSRAİL'E ÖFKE

Cenaze töreni boyunca bazı katılımcıların ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alan pankartlar taşıdığı görüldü. Güzergâh üzerinde Trump’ı temsil eden bir maketin asıldığı da aktarıldı.

Törene katılan Fatima Hassan adlı bir İranlı, “Liderimizin cenazesi için buradayız. Bu çok zor bir gün. Ona veda etmek için değil, intikam için buradayız” dedi.