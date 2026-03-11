İran’daki okul saldırısı ABD’yi karıştırdı: Demokratlardan Pentagon’a mektup

ABD Senatosu’ndaki Demokratların büyük bölümü, çarşamba günü Hegseth’e bir mektup göndererek 28 Şubat’ta İran’ın güneyindeki Minab kentinde bir deniz üssü ve ilkokulu hedef alan saldırıya ilişkin “hızlı bir soruşturma” başlatılmasını istedi.

Saldırıda okulun büyük bölümünün yıkıldığı ve en az 175 kişinin yaşamını yitirdiği, ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini kanıtsız şekilde öne sürdü.

Ancak saldırı bölgesinden çıkarıldığı belirtilen metal parçaların, ABD yapımı Tomahawk seyir füzesine ait olabileceği yönündeki analizler, saldırının sorumluluğuna ilişkin tartışmaları büyüttü.

The New York Times tarafından yapılan analizde, Minab’da bulunan füze parçalarının Tomahawk füzesi kalıntılarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Pentagon, saldırının inceleme altında olduğunu doğruladı ancak soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir takvim paylaşmadı. Saldırı uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. BM, saldırıyı “uluslararası insancıl hukukun ihlali” olarak nitelendirdi.

DEMOKRATLAR PENTAGON'DAN YANIT İSTİYOR

Demokrat senatörler, Pentagon’dan gelecek hafta içinde ABD güçlerinin saldırıyı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dair bilgi verilmesini talep etti.

Senatörler mektuplarında, “Bu okula yönelik saldırı ve sivillerin zarar görmesine yol açabilecek diğer olası ABD askeri operasyonları derhal soruşturulmalı ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Hegseth daha önce yaptığı açıklamalarda, ölümcül güç kullanımına ilişkin kuralların düşmanla mücadeleyi zorlaştırdığını savunmuştu. Geçen yıl sivillerin zarar görmesini önlemeye odaklanan bazı birimleri ve pozisyonları kaldırdığı da belirtiliyor.

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İran’a karşı yürütülen savaşta “aptalca angajman kuralları olmayacağını” söyleyen Hegseth, ABD ordusunun “gökyüzünden gün boyu ölüm ve yıkım yağdıracağını” ifade etmişti.

Demokrat senatörler bu açıklamaların ve sivillerin öldüğüne ilişkin haberlerin, yönetimin sivilleri koruma sorumluluğunu terk ettiğini gösterdiğini savundu.

Pentagon’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, birçok Cumhuriyetçi senatör soruşturma tamamlanmadan yorum yapmaktan kaçındı. John Kennedy ise saldırıyı eleştiren tek Cumhuriyetçi isim oldu. Kennedy, “Sanırım hata yaptık. Bu korkunç bir hataydı” dedi.