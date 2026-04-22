İran’dan ABD ablukasına meydan okuma: Gıda tedarikinde sorun yok

İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri, ABD’nin deniz ablukasının ülkenin temel gıda ve ihtiyaç maddeleri tedarikini ciddi biçimde etkilemediğini savundu.

Bakan, güçlü yerli üretim ve alternatif sınır kapıları sayesinde arzda sorun yaşanmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Nuri, “ABD deniz ablukasına rağmen temel gıda ürünlerinin temininde sorun yaşamıyoruz. Ülkenin büyüklüğü nedeniyle farklı sınır kapılarından ithalat yapılabiliyor” dedi.

Bakan ayrıca, tarım ürünleri ve temel ihtiyaçların yaklaşık yüzde 85’inin ülke içinde üretildiğini belirterek, “Gıda güvenliğimiz sağlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN DENİZ ABLUKASI

Amerika Birleşik Devletleri, 13 Nisan’da İran limanları ve kıyılarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı. Tahran yönetimi ise bu adımı ateşkes ihlali olarak nitelendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın mali olarak çöktüğünü savunarak Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını istediğini öne sürdü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ablukanın İran rejiminin ana gelir kaynaklarını doğrudan hedef aldığını söyledi.

Bessent, İran petrol ihracatının merkezi kabul edilen Hark Adası depolarının dolacağını ve bazı petrol kuyularının kapanmak zorunda kalacağını iddia etti.

Hark Adası üzerinden İran ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının geçtiği belirtiliyor.