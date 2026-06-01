İran’dan ABD ile temasları durdurma kararı: Hürmüz Boğazı tamamen kapatılabilir

İran’ın, ateşkes ihlallerine karşılık olarak arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü mesaj alışverişini durduracağı ve Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatma yönünde adım atacağı bildirildi.

İran’a yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre Tahran, İsrail’in Lübnan’da İran destekli Hizbullah’a yönelik askeri operasyonlarını gerekçe göstererek Washington ile dolaylı temasları askıya alma kararı aldı.

Haberde, İsrail’in Lübnan’da işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmesine ve Lübnan ile Gazze’ye yönelik tüm saldırılarını durdurmasına kadar “hiçbir diyaloğun gerçekleşmeyeceği” belirtildi.

Tesnim’in haberinde, İran ve “direniş cephesinin” Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatma ve Babülmendep Boğazı dahil diğer cepheleri aktif hale getirme kararı aldığı öne sürüldü.

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan kritik ticaret geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Haberde yer alan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının yüzde 5’ten fazla yükseldiği aktarıldı.

Söz konusu gelişme, dördüncü ayına giren savaşta diplomatik çözüm çabalarının zayıfladığına işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda İran ile olası bir anlaşmayı değerlendirdiği, ancak toplantının nihai karar alınmadan sona erdiği belirtildi.

Takip eden günlerde ABD ve İran’ın karşılıklı yeni saldırılar düzenlediği, bunun da daha önce birçok kez ihlal edilen kırılgan ateşkesi daha da zayıflattığı kaydedildi.

KÖRFEZ PETROLÜ İÇİN KRİTİK GEÇİŞ

Hürmüz Boğazı, savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik hatlardan biri olarak öne çıkıyordu.

Savaşın başlamasının ardından İran’ın ablukası nedeniyle boğazdan yapılan petrol ihracatının ciddi şekilde düştüğü, gemi trafiğinin de büyük ölçüde kesildiği ifade edildi.

Brent ve WTI tipi ham petrol fiyatlarının, son haftalarda boğazın yeniden tamamen açılabileceği beklentisiyle gerilediği; ancak İran’ın son adımının piyasalardaki iyimserliği zayıflattığı belirtildi.