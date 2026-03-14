İran’dan ABD ve İsrail’e meydan okuma: Pişman olana kadar sürecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ile ABD ve İsrail arasında süren savaşın Washington ve Tel Aviv’in pişman olacağı noktaya kadar devam edeceğini söyledi.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından savaşa sürüklendiğini öne sürdü.

Galibaf paylaşımında, “Trump, Netanyahu tarafından savaşı başlatması için kandırıldı ve şimdi onun kontrolü altında hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca ABD ile İsrail arasında artık bir ayrım yapmadıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İşledikleri büyük suç nedeniyle İran artık Amerika Birleşik Devletleri ile Siyonist rejim arasında hiçbir ayrım yapmıyor.”