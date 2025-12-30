İran'dan ABD ve İsrail'e meydan okuma: Sert cevap vereceğiz

Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı, "İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti.

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti.

Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı" değerlendirmesini yaptı.