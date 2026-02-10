İran'dan ABD'ye müzakere mesajı: Ciddiyetinizi ölçtük, masadayız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Salı günü yaptığı açıklamada, geçen hafta Umman’ın başkenti Maskat’ta ABD ve İran heyetleri arasında yapılan dolaylı görüşmelerin uzun sürmediğini ancak kritik bir işlev gördüğünü ifade etti.

Bekayi, “Maskat’taki görüşme uzun değildi. Bizim açımızdan bu temas, karşı tarafın ciddiyetini ve bu sürecin nasıl devam edebileceğini ölçmek içindi” dedi.

Görüşmelerin ardından diplomatik sürecin devamına yönelik bir anlayış ve mutabakat oluştuğunu dile getiren Bekayi, “Görüşmeler sonrasında diplomatik süreci sürdürme konusunda ortak bir zemin bulunduğu kanaatine vardık” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanlarından Ali Laricani’nin Umman’a yaptığı ziyaretin önceden planlandığını ve bölgesel istişareler kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Bekayi, Laricani’nin Umman temaslarının ardından Katar’a geçeceğini de aktardı.

Bekayi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çarşamba günü Washington’a yapması beklenen ziyaretine de değinerek, ABD’ye dolaylı mesaj verdi.

Sözcü, “ABD, özellikle bölgenin ve hatta ABD’nin çıkarlarını dahi gözetmeyen İsrail baskıları başta olmak üzere dış baskılardan bağımsız hareket etmelidir” dedi.